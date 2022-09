Biasin: «Inter, gestione Inzaghi disastrosa! Due mosse su tutte. Conte…»

L’Inter di Inzaghi crolla anche sul campo dell’Udinese (QUI la posizione del club nerazzurro). Biasin è molto critico con la gestione del tecnico e con l’atteggiamento rinunciatario della squadra. Di seguito le sue dichiarazioni a Tutti Convocati, su Radio 24

DISASTRO – L’Inter perde malamente co l’Udinese anche a causa di una gestione non brillante di Simone Inzaghi. Secondo Fabrizio Biasin, il tecnico nerazzurro è indifendibile: «Oggi è difficile stare dalla parte di Inzaghi, l’ha persa lui per primo la partita. La squadra non c’era dal punto di vista fisico, bisogna fare i complimenti all’Udinese. In mezzo a tante difficoltà legate alla preparazione, c’è anche la gestione dei 90 minuti che oggi, lo capisce anche un bambino, è stata disastrosa. Hai cambiato la difesa almeno 3 volte nell’arco della partita, a un certo punto avranno avuto confusione anche loro. Hai tolto Acerbi, l’uomo che hai voluto tu, che si stava comportando benissimo. Lo togli ed entra de Vrij che combina un disastro. In più hai tolto anche quello che ti faceva guadagnare dieci metri avanti che era Dzeko. La gestione della squadra è stata fallimentare».

INACCETTABILE – Biasin parla poi della nostalgia da parte di una fetta di tifosi nei confronti di Antonio Conte: «È evidente che se arrivi da partite come questa vai a vedere cosa fa l’allenatore di prima che è in testa alla Premier League. Io non sono tra quelli, voglio pensare che ci sia una soluzione da qui in avanti. Non mi era piaciuta la partita con il Torino ma negli ultimi 20 minuti ho visto la squadra che è arrivata a vincere contro un avversario ostico come il Toro. Oggi quella cosa lì non l’ho mai vista, ho visto una bella punizione di Barella e basta. Anche di fronte ad un’ottima Udinese non è sufficiente, tu devi riuscire ad avere delle contromosse anche e soprattutto nelle giornate complicate. Oggi eri in balia dei tuoi avversari e non è accettabile».