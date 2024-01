Monza-Inter, Inzaghi si affida all’esperienza. La probabile formazione

Si avvicina sempre di più il momento di Monza-Inter. Inzaghi è pronto a ripartire con la prima giornata del girone di ritorno. Il tecnico piancentino si affiderà all’esperienza dei big, perché non vuole sottovalutare i brianzoli.

TITOLARE – In vista della delicata sfida di sabato sera tra Monza e Inter, Simone Inzaghi è pronto ad affidarsi al gruppo titolare. L’obiettivo sono i tre punti con una Juventus che ha il pedale dell’acceleratore premuto. Allo stesso tempo, l’Inter sa di non poter sottovalutare i brianzoli a pochi giorni dalla lunga trasferta in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana. A poco meno di quarantotto ore dal match dell’U-Power Stadium di Monza, Inzaghi sembra aver deciso di far rientrare Federico Dimarco sulla fascia: per Carlos Augusto niente match del cuore, magari entrerà a partita in corso. Sulla fascia destra invece, spazio a Denzel Dumfries che sta rientrando alla massima condizione.

LE SCELTE – A centrocampo per Monza-Inter confermato il trio coi diffidati Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu più Henrikh Mkhitaryan. A gara in corso Davide Frattesi, che oltre ad averla decisa col Verona sabato scorso è anche un ex. In difesa invece, arrivano conferme per quanto riguarda una maglia da titolare per Benjamin Pavard, insieme al francese anche Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. In attacco invece, spazio – ovviamente – a Marcus Thuram e Lautaro Martinez. Inzaghi si affida al duo franco-argentino per provare a scardinare la difesa di Raffaele Palladino e continuare in vetta alla classifica. Questa la probabile formazione di domani sera per Monza-Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.