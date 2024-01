Precedenti Monza-Inter: una follia da vendicare, poi la coppa

Monza-Inter si giocherà domani (sabato) alle 20.45 e i precedenti sono soprattutto in Coppa Italia. Anche perché i brianzoli in Serie A giocano soltanto dalla passata stagione.



I PRECEDENTI – Quello di domani sarà il Monza-Inter numero 6 in trasferta. Si è giocato in prevalenza in Coppa Italia: lì 3 le affermazioni nerazzurre e 1 pareggio, piuttosto lontane nel tempo, con 7 gol fatti e 2 subiti. I pareggi complessivi sono 2, dovendo aggiungere il 2-2 del 7 gennaio 2023 in Serie A. Considerando anche le partite in casa sono 6 le vittorie dell’Inter, 2 del Monza e 2 pari, 17 reti all’attivo e 10 al passivo. L’U-Power Stadium (noto in precedenza come Brianteo) ha però ospitato un Inter-Monza “in casa”, il 12 settembre 1990. Finisce 2-1, coi gol di Sergio Battistini, Nicola Berti e del futuro interista Luigi Di Biagio, dopo lo 0-1 di una settimana prima. Si giocava a Monza perché il Meazza non era a disposizione. All’andata 2-0 il 19 agosto alla prima giornata, doppietta di Lautaro Martinez.

VENDETTA DA TROVARE – Come detto, l’unico dei 5 precedenti in Serie A di Monza-Inter è quello di poco più di un anno fa. Dopo la vittoria sul Napoli alla ripresa del campionato la squadra di Simone Inzaghi si presenta nella vicina trasferta per confermare il proprio rilancio in vetta. Segna subito Matteo Darmian, ma un minuto dopo pareggia Patrick Ciurria al suo primo gol in Serie A. Lautaro Martinez a metà primo tempo trova l’1-2, sfruttando un errore della difesa brianzola. Ma l’errore più grave lo commette l’arbitro Juan Luca Sacchi, che a dieci minuti dalla fine fischia prima impedendo a Francesco Acerbi di segnare l’1-3 (che avrebbe fatto comunque). Questo per un abbaglio clamoroso, ipotizzando un fallo in attacco di Roberto Gagliardini (ora in biancorosso) quando invece era stato Pablo Marì a colpire il compagno Armando Izzo. Poi autogol di Denzel Dumfries nel recupero, sfortunatissimo.