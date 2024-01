Calciomercato Inter: tutte le novità e le trattative al 12 gennaio 2024

Il calciomercato per il 2024 è iniziato ufficialmente martedì 2 gennaio, con l’apertura della sessione invernale. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno sino alla chiusura di giovedì 1 febbraio (ore 20). Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN ENTRATA

Per il momento ancora nessuno sviluppo sull’attacco e sui nomi fatti in settimana come Luis Fernando Muriel e Giovanni Simeone. Chi si avvicina è Piotr Zielinski, per luglio, con una condizione necessaria per sferrare l’assalto decisivo. Non è più un obiettivo da agosto Lazar Samardzic, dopo la rottura all’ultimo: su di lui ora c’è la Juventus. Torna dal prestito alla Fermana il giovane Nicolò Biral, che sarà presumibilmente girato altrove.

Acquisti ufficiali: Nicolò Biral (centrocampista, Fermana) fine prestito, Tajon Buchanan (centrocampista, Club Brugge) titolo definitivo.

CALCIOMERCATO INTER – NOVITÀ IN USCITA

Il giovane attaccante della Primavera Jan Zuberek va a fare esperienza in Serie B: ha firmato per la Ternana. Un altro ragazzo delle giovanili, Kevin Zefi, dopo una serie di mesi ai margini può ripartire dalla Roma. Per Stefano Sensi si attende l’offerta del Leicester City. Sull’attacco resta sempre Alexis Sanchez da valutare, qualora arrivasse un’offerta degna di essere presa in considerazione.

Cessioni ufficiali: Lucien Agoumé (centrocampista, Siviglia) prestito, Franco Carboni (difensore, Ternana) prestito dopo rientro prestito dal Monza, Eddie Salcedo (attaccante, Lecco) prestito dopo rientro dal prestito all’Eldense, Jan Zuberek (attaccante, Ternana) prestito.

Per tutte le novità in diretta è sempre aggiornata la pagina dedicata.