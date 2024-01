Inter, un attacco da sistemare. Arnautovic e Sanchez nel mirino

L’Inter, nonostante un primo posto meritato, sa che da qui a inizio marzo non si possono fare passi falsi se si vuole cucire sul petto la seconda stella. Il tutto però passa sulla qualità e costanza fisica dell’attacco, con Arnautovic e Sanchez nel mirino. Senza dimenticare ovviamente il resto.

IL FUTURO – Il futuro dell’Inter passa non solo da Simone Inzaghi e da una squadra compatta come mai prima d’oggi, ma anche grazie a una costanza fisica di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez. La loro presenza è fondamentale per il diktat di Inzaghi, in un mese davvero complicato. Tra Supercoppa Italiana, una Serie A impegnativa – con la gara con l’Atalanta che bisognerà recuperare più avanti – e il ritorno della Champions League, Inzaghi ha bisogno di una panchina lunga. Una panchina che dovrà essere presente a livello psicofisico così da poter dare un ricambio all’altezza al duo titolare. Tra Lautaro Martinez e Marcus Thuram, arriverà sicuramente il giorno del riposo in un trittico mensile complicato e in salita. Ecco, in quel frangente uno tra Arnautovic e Sanchez dovrà non far rimpiangere la loro assenza.

ATTENZIONE – Se da un lato l’Inter ha fatto capire che non si muoverà sul mercato, dall’altro lato in Viale della Liberazione non sono andate in ferie. Tra i tanti rinnovi che sono stati chiusi e che saranno chiusi nei prossimi mesi, l’Inter guarderà lo stesso alle occasioni che potrebbero capitare in avanti. Tra Arnautovic e Sanchez, l’austriaco è leggermente avanti nelle graduatorie del tecnico in caso di riposo del duo franco-argentino. Per il cileno invece, tutto è in stand-by. La voglia di continuare insieme c’è, da entrambi i lati. Ma in una sessione di mercato il condizionale è d’obbligo. Anche se al momento le voci su un addio immediato all’Inter direzione Arabia Saudita non sembrano concrete.