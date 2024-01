Sanchez, Supercoppa vetrina per il mercato? Due scenari con l’Inter – CdS

Sanchez, restare all’Inter o partire: i due scenari che cambiano il futuro del mercato nerazzurro. La Supercoppa a Riyad potrebbe spingere verso una direzione secondo Corriere dello Sport.

DUE STRADE – Il futuro del mercato dell’Inter, in un certo senso, sembra strettamente legato a quello di Alexis Sanchez. Gli scenari immaginabili per il cileno sono principalmente due: restare in nerazzurro o lasciare Milano, facilitando l’acquisto di una nuova punta alla dirigenza di Viale della Liberazione. Il primo caso sembra il più plausibile, considerando la convinzione del Niño di poter ancora fare la differenza ed essere protagonista nell’ambiente interista. Nel secondo caso, invece, si prende in considerazione l’eventuale cambio di prospettiva del giocatore e la valutazione concreta delle proposte ricevute dall’Arabia Saudita. Come spiega Corriere dello Sport, infatti, la posizione di Sanchez potrebbe cambiare, se dovesse stancarsi di non essere considerato centrale nel progetto nerazzurro o, soprattutto, se dovessero arrivare dei rilanci sulle offerte. In questo senso, la vetrina della Supercoppa Italiana, di cui l’Inter giocherà la semifinale venerdì prossimo contro la Lazio, potrebbe aiutare particolarmente. La competizione, che si disputerà proprio a Riyad, potrebbe dare una nuova chance a Sanchez per mettersi in mostra e farsi notare maggiormente dal mondo arabo.

Fonte: TuttoSport – Pietro Guadagno