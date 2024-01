L’Inter cambia strategia: fissata la data per l’eventuale colpo in attacco – CdS

L’Inter sembra cambiare prospettiva sul mercato, anche se non dichiaratamente. Corriere dello Sport informa sulle tempistiche di un eventuale nuovo colpo in attacco.

CAMBIO PROSPETTIVA – L’Intenzione esplicitamente dichiarata dall’Inter per la finestra invernale di calciomercato è quella di non intervenire per quanto riguarda l’attacco. Nonostante sia evidente, dopo tutta la prima parte di stagione nerazzurra, che Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non sono all’altezza delle prime scelte offensive di Simone Inzaghi. Ma se prima di Natale il club interista escludeva categoricamente un colpo per l’attacco, negli ultimi tempi la prospettiva sembra essere cambiata. Soprattutto da quando Lautaro Martinez ha dovuto fermarsi per due settimane, Arnautovic si è sbloccato col gol ma ha poi deluso particolarmente contro il Verona e Sanchez, rientrato dall’affaticamento muscolare, non ha mai dato chissà quale contributo.

TEMPISTICHE – In questo cambio di prospettiva, l'Inter deciderà se inserire un nuovo attaccante in rosa solo nell'ultima settimana di gennaio. Questo risulta dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, che fa riferimento ad una precisa strategia mediatica, di doppia natura, del club nerazzurro. Da un lato, infatti, queste tempistiche permetterebbero all'Inter di aspettare la decisione di Alexis Sanchez, corteggiato dall'Arabia Saudita e ancora indeciso sul proprio futuro. Dall'altra parte, le prossime settimane consentirebbero alla dirigenza di Viale della Liberazione di avere il tempo di individuare un nuovo profilo offensivo. C'è, però, una precisazione da fare legata al primo punto: non è detto che l'Inter non possa andare a prendere un nuovo attaccante anche senza l'addio di Sanchez.

Fonte: TuttoSport – Pietro Guadagno