VIDEO – Milan-Atalanta 1-2, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Milan-Atalanta, match dei quarti di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano.



A CASA! – Milan-Atalanta 1-2 nei quarti di finale di Coppa Italia. L’Atalanta espugna il Meazza e conquista le semifinali, dove affronterà la Fiorentina. Milan fortunato, quando arbitro e VAR non giudicano da rigore una spinta di Tijjani Reijnders su Marten de Roon che sbatte addosso a Matteo Gabbia nell’area piccola. Per questo episodio espulso per proteste Gian Piero Gasperini. E proprio al 45′ passano i rossoneri, con la solita triangolazione fra Rafael Leao e Theo Hernandez che manda a segno il portoghese a centro area. Ma passano due minuti e l’Atalanta la pareggia subito, con una bella combinazione a liberare Teun Koopmeiners per il tiro secco dal limite. Quasi all’ora di gioco Aleksej Miranchuk entra in area da destra, Alex Jiménez lo affronta e lo tocca in area: stavolta il rigore arriva. Lo calcia ancora Koopmeiners, che capovolge il risultato al 59′. Poi più Atalanta vicina al tris che Milan al pareggio, in particolare con Miranchuk. Proteste rossonere sull’ultimo pallone, per un tocco di mano di Emil Holm giudicato non punibile.

Video con gli highlights di Milan-Atalanta dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.