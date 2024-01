Manicone consiglia l’Inter: «Taremi leader, moderno! Un aneddoto»

Manicone, ex Inter e oggi assistente allenatore dell’Iran, ha parlato di Mehdi Taremi. L’attaccante, in scadenza dal Porto, è un fortissimo obiettivo dei nerazzurri.

CARATTERISTICHE − Antonio Manicone analizza le doti dell’obiettivo Inter Taremi: «Intelligente, sa riconoscere gli spazi nella fase di possesso e di non possesso. Possiede doti fisiche notevoli, un’ottima tecnica, un buon fiuto del gol. È bravissimo quando attacca la profondità, con o senza palla al piede, anche grazie alla sua velocità. Per me può far e sia la prima che la seconda punta, tanto che con noi gioca in coppia con Azmoun. Proprio grazie alla sua intelligenza può fare tutto: fa giocare bene il compagno di squadra, gli piace venire incontro alla palla per giocare la sfera, sa inserirsi nel momento più opportuno. Parliamo di un attaccante moderno».

GRANDE EDUCAZIONE − Manicone parla poi della persona Taremi: «Un ragazzo molto educato, rispettoso, che ama il gruppo. Una persona socievole, non si tira indietro nemmeno alle richieste dei tifosi per foto e autografi. Oserei dire che è una persona normale. Non è individualista, né si sente una star nonostante rispetto a tanti altri calciatori della nazionale abbia un passato molto, molto importante. Taremi mette a proprio agio tutti quelli che lo circondano. Lo ha fatto anche con me. Pensi che la prima volta che l’ho visto mi ha detto: “Ciao, come stai? Tutto bene?”, ogni singola parola era stata pronunciata in italiano, nonostante non parli ovviamente la nostra lingua. È stato molto gentile, in più si era informato e conosceva il mio passato. Mi ha accolto e dato il benvenuto a nome di tutta la squadra».

LEADER − Taremi leader della nazionale irananiana, così Manicone: «Non si accontenta mai. E vuole vincere sempre. Cerca di trasmettere la sua esperienza agli altri, oltre che di aiutare i più giovani. Lo apprezzo anche perché sa perfettamente che è il gruppo quello che vince e non il singolo».

Fonte: Tuttosport – Simone Togna