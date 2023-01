Monza-Inter falsata dall’errore di Sacchi su Acerbi: l’arbitro verrà sospeso – TS

Monza-Inter compromessa dall’errore dell’arbitro Sacchi sul gol annullato a Francesco Acerbi. Secondo quanto confermato anche da Tuttosport, molto probabilmente verrà sospeso.

GRAVE ERRORE – L’errore commesso dall’arbitro Luca Sacchi in Monza-Inter non è piaciuto ai piani alti dell’Associazione italiana Arbitri che in tempo reale è stata inondata dalle rimostranze di Beppe Marotta , amministratore delegato dell’Inter, in tribuna insieme a Steven Zhang e a tutto lo stato maggiore: in tal senso trapela che Sacchi verrà fermato per riflettere un po’ sugli strafalcioni commessi, soprattutto quello sul gol annullato all’Inter visto che – in tempi di Var – è d’obbligo lasciar finire le azioni (con le dovute proporzioni – anche se quel caso fu macroscopico – quello di ieri sera ricorda l’errore di Serra nel finale di Milan-Spezia quando l’arbitro, per fischiare una punizione dal limite ai rossoneri, di fatto rese vana la rete di Messias ).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino