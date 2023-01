Marani: «Monza-Inter cancella la vittoria con Napoli! Ora ultima chance»

Matteo Marani, sulle pagine di Tuttosport questa mattina ha parlato di Monza-Inter facendo riferimento alla vittoria con il Napoli. Il giornalista sottolinea gli errori della squadra nerazzurra.

L’ANALISI – Marani analizza così Monza-Inter dopo il pareggio all’ultimo secondo: «Sembrava la notte di Lautaro Martinez, autore del 2-1 nel primo tempo, invece resterà la serata di Caldirola, che il 2-2 finale l’ha segnato tre minuti dopo il novantesimo. È la rete beffarda dell’ex, prodotto del vivaio nerazzurro, ed è la rete che complica ancora di più la vita dell’Inter. In Brianza, con il pari che sa di sconfitta, la squadra vede scappare via la Juventus. È un’Inter che pensa che basti un tempo per chiudere la pratica. Non aveva mai pareggiato sinora, e lo fa nel giorno peggiore, quando c’era un unico risultato per continuare a sperare nella risalita in classifica. È l’ennesima trasferta in cui l’Inter subisce gol, con una difesa che è da parte destra della classifica. Era stato il problema nella prima parte del campionato, continua a esserlo. La vittoria con il Napoli, giustamente celebrata alla Pinetina, è cancellata da questa gara. Nel giro di un mese, l’Inter si gioca l’ultima chance di rientrare in corsa per lo scudetto».

Fonte: Tuttosport – Matteo Marani