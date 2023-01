Calhanoglu, un guaio muscolare mette a rischio la Supercoppa italiana – TS

Inter in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito ieri anzitempo durante Monza-Inter per un problema muscolare. Secondo quanto riportato da Tuttosport, questo problema potrebbe compromettere la sua presenza in Supercoppa italiana contro il Milan.

GUAIO MUSCOLARE – Oltre la beffa del pareggio incassato nei minuti di recupero, l’Inter è anche in ansia per le condizioni di Hakan Calhanoglu, costretto al cambio nel secondo tempo per un leggero affaticamento al muscolo psoas. Un problema che inevitabilmente preoccupa in vista della Supercoppa italiana contro il Milan. Proprio il centrocampista turco, aveva sostituito l’infortunato Marcelo Brozovic. Saranno determinanti le prossime ore e gli esami a cui potrebbe sottoporsi: sarà fondamentale capire se il turco si è fermato in tempo.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini