Inter-Parma, turnover ‘forzato’ per Inzaghi che non rischia neanche Barella – TS

Anche Nicolò Barella è stato costretto al cambio durante Monza-Inter, così come Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Il centrocampista italiano non preoccupa, ma secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, contro il Parma in Coppa Italia potrebbe comunque andare in panchina.

ALMENO DUE CAMBI – Ieri in Monza-Inter anche Nicolò Barella è stato sostituito anticipatamente al 18esimo della ripresa a causa di una botta. Il calciatore, però, è uscito per precauzione, e non dovrebbe avere grosse ripercussioni. L’azzurro potrebbe comunque non essere rischiato martedì, quando l’Inter ospiterà a San Siro il Parma negli ottavi di Coppa Italia. A centrocampo, come nel secondo tempo della sfida di ieri, potrebbero vedersi dal 1′ Kristjan Asllani nel ruolo di regista davanti la difesa, e Roberto Gagliardini proprio al posto di Barella.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini