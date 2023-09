Mkhitaryan talismano di Inzaghi? Le sensazioni per Inter-Milan − CdS

Mkhitaryan conta di essere titolare in Inter-Milan per mostrare ancora una volta di poter essere un vero e proprio talismano per Inzaghi. Le ultime.

TALISMANO − Henrikh Mkhitaryan, con il Derby di Milano che si avvicina, spera di poter essere ancora una volta il talismano di Simone Inzaghi. Negli ultimi quattro incontri con i rossoneri, l’armeno è stato sempre in campo dal 1′ e l’Inter non ha mai fallito. Secondo il Corriere dello Sport, anche questa volta partirà titolare. Insieme a Calhanoglu e Barella. Nonostante la grande prestazione messa in campo da Davide Frattesi in Italia-Ucraina. Il Milan gli schiererà contro Loftus-Cheek e Reijnders, con l’inglese pronto a seguirlo più da vicino.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno