Italia-Ucraina, Frattesi dominante: tutto nasce dalla voglia di giocare? − CdS

Italia-Ucraina si è rivelata un palcoscenico per Davide Frattesi che è stato il protagonista indiscusso del match di qualificazione agli Europei 2024.

DOMINANTE − Davide Frattesi, in Italia-Ucraina, è stato dominante. E i due gol segnati che hanno portato alla vittoria sono stati il simbolo di tutta la prestazione. Secondo il Corriere dello Sport, tutto sarebbe anche nato dalla gran voglia che il centrocampista ha di giocare anche e soprattutto tra le file dell’Inter. «Entrato sempre nella ripresa in maglia Inter, con quella azzurra Frattesi ha aggredito il campo sin dal fischio d’inizio. Sempre pronto a gettarsi nello spazio, per dettare il passaggio, ma anche a risalire palla al piede il terreno di gioco fino ad arrivare all’area avversaria. Per lunghi tratti è stato un rebus irrisolvibile per la difesa ucraina. Del resto, i tempi d’inserimento sono sempre stati la sua dote principale e, ieri sera a San Siro, l’ex-Sassuolo ha mandato in scena una sorta di clinic», si legge. Il Derby di Milano è sempre vicino e Frattesi chiama Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno