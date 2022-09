Milan, Pioli ne cambia cinque e spera in un recupero! Una sicurezza – Sky

Pioli all’anti-vigilia scioglie quasi tutti i dubbi di formazione. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico rossonero cambierà ben cinque giocatori rispetto la sfida pareggiata contro il Sassuolo. Una sicurezza in attacco.

CINQUE CAMBI – Il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro l’Inter con una formazione per 5/11 diversa rispetto quella vista contro il Sassuolo. Il tecnico rossonero in attacco spera di recuperare almeno uno tra Divock Origi e Ante Rebic. Per il resto, in campo tornano tutti i titolarissimi: a destra Davide Calabria prende il posto di Alessandro Florenzi. Ci sarà anche Kalulu in coppia con Fikayo Tomori. A centrocampo ci sarà Sandro Tonali, mentre sulla trequarti scalpitano Messias e De Ketelaere. Per Pioli la sicurezza è in attacco dove sarà confermato Olivier Giroud.