Acerbi, visite mediche terminate: arrivato in sede per il prossimo step – Sky

In queste ultime ore di mercato si sta concretizzando il passaggio di Francesco Acerbi dalla Lazio all’Inter. Dopo le visite mediche, il difensore è arrivato ora in sede per il prossimo step.

VISITE ULTIMATE – Mancano ormai poche ore alla fine del mercato e per l’Inter l’unica trattativa prevista è quella dell’arrivo di Francesco Acerbi dalla Lazio. Il giornalista Marco Bovicelli di Sky Sport ha pubblicato un video dove il giocatore è arrivato nella sede nerazzurra: visite mediche quindi terminate, ora manca solo la firma del contratto. E poi l’annuncio del difensore tanto richiesto da Simone Inzaghi.