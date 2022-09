D’Ambrosio cuore d’oro: bellissimo gesto con un giovane tifoso

Bellisimo gesto di Danilo D’Ambrosio dopo l’allenamento di oggi ad Appiano Gentile. Il giocatore nerazzurro ha infatti reso felice un giovane tifoso con il desiderio di incontrare Romelu Lukaku.

CUORE D’ORO – Danilo D’Ambrosio si dimostra non solo un grande giocatore, ma anche una grandissima persona. Dopo l’allenamento di oggi, il difensore nerazzurro ha reso felice un giovane tifoso con un bel gesto. Quest’ultimo era giunto ad Appiano Gentile per incontrare Romelu Lukaku e fare una foto con lui, non riuscendoci però per l’assenza del belga. A quel punto D’Ambrosio ha videochiamato il compagno di squadra, permettendo così al tifoso di avere la sua foto e il suo lieto fine.