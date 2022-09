Karamoh pronto a tornare in Serie A! L’ex Inter lascia definitivamente il Parma

Karamoh è pronto a tornare a giocare in Serie A dopo l’esperienza al Parma. L’ex attaccante dell’Inter, secondo quanto riportato da Sky Sport, lascia definitivamente emiliano.

IL RITORNO – Yann Karamoh torna a giocare in Serie A! Secondo quanto riportato dall’emittente televisivo, l’attaccante francese ex Inter presto sarà un nuovo giocatore del Torino. Arriva a titolo definitivo dal Parma: contratto da un anno per l’attaccante con opzione per altri due.