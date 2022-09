Acerbi all’Inter, già iniziate le visite mediche! Poi la firma sul contratto

Acerbi è pronto a vestire la maglia dell’Inter! Secondo quanto riportato da Sky Sport, il calciatore dopo aver definito il suo accordo con il club nerazzurri sta già effettuando le visite mediche al CONI.

