Milan-Inter 3-2, il tabellino della partita della 5ª giornata di Serie A

Milan-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-2: questo il tabellino della partita valida per la quinta giornata di Serie A 2022-2023.

UN’ALTRA PESSIMA FIGURA – L’Inter perde il secondo derby di Serie A consecutivo. Ancora una volta la stracittadina se la aggiudica il Milan, sempre in rimonta, per una prestazione inaccettabile a livello difensivo e di carattere. Marcelo Brozovic illude, poi la difesa fa acqua da tutte le parti e permette a Rafael Leao di fare quello che vuole. Due gol e un assist per il portoghese, che serve a Olivier Giroud il 2-1 mentre i difensori stanno a guardare. Non basta Edin Dzeko ad accorciare, cambio e scelta tardiva di Simone Inzaghi che finisce inevitabilmente ancora sul banco degli imputati per un atteggiamento non certo da squadra che vuole lottare per i vertici. Questo il tabellino di Milan-Inter.

MILAN-INTER 3-2 – IL TABELLINO

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (84’ Kjaer), Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali (84’ Pobega); Messias (72’ Saelemaekers), De Ketelaere (63’ Brahim Diaz), Rafael Leao; Giroud (73’ Giroud).

In panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Adli, Bakayoko, Dest, Thiaw, Vranckx, Gabbia.

Allenatore: Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij (84’ D’Ambrosio), A. Bastoni (63’ Dimarco); Dumfries, Barella (63’ Mkhitaryan), Brozovic, Calhanoglu, Darmian (84’ Gosens); Lautaro Martinez, Correa (64’ Dzeko).

In panchina: Cordaz, Onana, Gagliardini, Bellanova, Asllani, Acerbi, V. Carboni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Meli – Peretti; Marcenaro; VAR Di Paolo; A. VAR Paganessi)

Gol: 21’ Brozovic (I), 28’, 60’ Rafael Leao, 54’ Giroud, 67’ Dzeko (I)

Ammoniti: Dumfries, Brozovic (I), Theo Hernandez, Giroud, De Ketelaere, Tonali, Rafael Leao (M)

Recupero: 1’ PT, 6’ ST