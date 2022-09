Milan-Inter 3-2: Dzeko riapre, Maignan fa miracoli. Il derby è rossonero

Termina con il punteggio di 3-2 Milan-Inter, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie A. Ecco quanto successo a San Siro, dopo il primo tempo terminato sul punteggio di 1-1 (vedi report).

VANTAGGIO E RIAPERTURA – Dopo il rientro dagli spogliatoi, passano soltanto 9 minuti prima che il risultato cambi nuovamente. In favore, purtroppo, del Milan. Palla di Rafael Leao dalla sinistra, Giroud tutto solo in area gira con il sinistro e il pallone va a depositarsi nell’angolino alla sinistra di Handanovic che non riesce a intervenire: 2-1. Non è finita qui, perché al 61′ arriva anche la doppietta personale di Leao che si fa beffe della difesa nerazzurra e mette in rete il 3-1. Si riaccendono però le speranze per i nerazzurri al 67′, anche grazie ai cambi: Mkhitaryan lancia Darmian sul fondo, palla in mezzo per Edin Dzeko che anticipa tutti e – con l’aiuto del palo – trova la rete che vale il 3-2.

MAIGNAN MIRACOLOSO – Dopo il 3-2 riparte l’offensiva nerazzurra, con Lautaro Martinez vicinissimo al gol dopo un preciso colpo di testa: soltanto un miracolo di Mike Maignan evita il pareggio. Fenomenale il portiere dei rossoneri anche pochi minuti dopo, quando Hakan Calhanoglu spara un siluro da fuori area diretto all’incrocio e il francese con un intervento incredibile nega la gioia della rete al turco. Calano i ritmi nel finale e, purtroppo, per l’Inter non arriva il tanto agognato gol del 3-3 con l’ultima grande occasione per Mkhitaryan, il cui tiro sfila a lato di pochissimo. Il derby è rossonero.

Milan-Inter, il risultato finale del derby di San Siro

Milan-Inter 3-2

Gol: Brozovic al 21′, Leao al 28′ e al 61′, Giroud al 54′, Dzeko al 67′