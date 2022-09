Statistiche Milan-Inter: possesso palla ai nerazzurri, in attacco finisce 5 a 5

Statistiche Milan-Inter: i nerazzurri di Inzaghi perdono il Derby di Milano per 3-2. Questi i dati numerici del match.

STATISTICHE MILAN-INTER – L’Inter viene battuta dal Milan con il punteggio di 3-2 nel Derby della Madonnina. A portare i 3 punti ai padroni di casa ci pensano Rafael Leao con una doppietta e Olivier Giroud. La rete di Marcelo Brozovic che sblocca la sfida e il gol della speranza di Edin Dzeko risultano purtroppo inutili. Il possesso palla è leggermente in favore dei nerazzurri con il 52%. Entrambe le squadre creano molto in attacco, con i rossoneri che concludono 21 volte contro le 16 degli ospiti. Pareggio per quanto riguarda i tiri nello specchio della porta, 5 a 5.

ALTRI DATI – Gli uomini di Simone Inzaghi battono 5 calci d’angolo, sono invece 2 quelli calciati dalla squadra di Stefano Pioli. Parità nei fuorigioco nell’arco dei 90′, 2 a testa. Partita giocata a ritmi intensi che si chiude con 10 falli commessi a 12.

Questi i dati numerici che riassumono il match. L’Inter resta ferma a 9 punti dopo 5 turni di Serie A, con 3 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte.