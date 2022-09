Giroud: «Noi gruppo fantastico! Sul 3-1 dovevamo chiudere la partita»

Giroud è stato intercettato al termine di Milan-Inter, prima stracittadina della stagione valevole per la quinta giornata di Serie A vinta dai rossoneri 3-2 (vedi report). Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN

GRUPPO – Olivier Giroud parla così al termine di Milan-Inter: «Sì penso che volevamo festeggiare tutti insieme, abbiamo un gruppo fantastico con un grande spirito di squadra e una bella coesione di squadra. Tanti giovani calciatori e ogni giorno è un piacere lavorare con questi ragazzi, c’è troppa energia. Sarà perché abbiamo festeggiato insieme. Sul 3-1 dobbiamo chiudere la partita, Dzeko ha fatto il 3-2 ma abbiamo fatto bene alla fine. Una grande partita dei nostri difensori, tutti insieme abbiamo lavorato per non lasciare troppo spazio tra le linee. Leao ora tranquillo? Non ero preoccupato per lui, sapevo che lui sarebbe rimasto qui. Florenzi si è fatto male, penso che tornerà dopo il Mondiale».