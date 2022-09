Milan-Inter, pagelle: Barella 4 ma non è l’unico a deludere! Dzeko (7) bene

Milan-Inter termina 3-2. Il primo Derby di Milano stagionale si colora – meritatamente – di rossonero. Pioli ingabbia Inzaghi, tradito da Barella ma non solo. Si salva solo Dzeko, che entra nella ripresa e segna subito. Di seguito le pagelle di Milan-Inter in Serie A

SAMIR HANDANOVIC 5 – Sull’auto-traversa di Bastoni osserva e ringrazia prima che venga fischiato fallo ma per il resto è reattivo. La traiettoria sporca di Giroud lo beffa, ma forse potrebbe fare di più sui diagonali di Rafael Leao. Tre gol sono comunque troppi, soprattutto giudicando le parate di Maignan nell’altra porta…

Milan-Inter, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 5 – Non fa nulla per impedire il crollo della difesa a tre della sua Inter. E siccome la sofferenza principale arriva dal suo lato, la bocciatura è piena. Il mercato si è chiuso, ora è tempo di tornare con la testa sul campo.

STEFAN DE VRIJ 4.5 – Anche stavolta Giroud riesce a girarsi e segnare senza difficoltà. La dormita è collettiva, l’uomo da marcare – nello specifico – è suo ma l’errore arriva prima ancora dell’uno contro uno. Affonda insieme ai compagni di reparto.

– Dall’84’ DANILO D’AMBROSIO SV – L’ingresso nel finale è la mossa disperata di Inzaghi. Che non porta a nulla.

ALESSANDRO BASTONI 4.5 – In fase di spinta non si vede. A livello di copertura è poco chiamato in causa ma quando scala al centro lo fa senza preoccuparsi dell’uomo. Non sta benissimo. Forse era il caso di lasciarlo fuori in una partita così delicata?

– Dal 64′ FEDERICO DIMARCO 5.5 – Non ha colpe né meriti. Almeno prova a fare qualcosa di diverso (senza riuscirci).

Milan-Inter, pagelle – CENTROCAMPO

DENZEL DUMFRIES 6 – Theo Hernandez gioca subito il jolly: provocare per provare a innervosire il suo avversario. L’olandese non se lo fa ripetere due volte: giallo per entrambi. Partita in ogni modo non condizionata. Ha le sue fiammate ma non incide come al solito.

NICOLÒ BARELLA 4 – L’Inter inizia a giocare subito dopo la sua uscita. Solo una coincidenza, visto che avviene dopo il tris rossonero. Resta il fatto che per oltre un’ora è il grande assente del Derby di Milano. Un brutto passo falso dopo la prestazione super contro la Cremonese. Il peggiore.

– Dal 64′ HENRIKH MKHITARYAN 6.5 – Entra bene, trovando il suggerimento giusto per Darmian in occasione del 3-2. La conclusione con cui sfiora il clamoroso 3-3 è da rivedere. Non entra, purtroppo.

MARCELO BROZOVIC 6.5 – Ritrova il gol ma non una prestazione all’altezza dei suoi livelli. E lo fa sganciandosi dal ruolo di schermo davanti alla difesa. E forse ciò confonde anche Calhanoglu… L’Inter non fa gioco, però. Quindi si salvano poche giocate individuali.

HAKAN CALHANOGLU 5 – Inspiegabile la superficialità con cui “serve” Tonali anziché Brozovic. Dal suo errore nasce il pareggio del Milan e cambia la partita: aumenta la fiducia rossonera, aumentano i dubbi nerazzurri. E a causa di Maignan non aumenta, però, il suo apporto alla causa interista.

MATTEO DARMIAN 6.5 – Inizia sottotono ma cresce alla lunga distanza. Ha il merito di provarci e di trovare l’assist per il gol di Dzeko. Messias è in serata ma sicuramente, contenendolo in qualche modo, fa meno male di Rafael Leao.

– Dall’84’ ROBIN GOSENS SV – In 10′ non può fare granché. E infatti non fa granché.

Milan-Inter, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 5.5 – Già con Lukaku il peso dell’attacco ricade su di lui, senza il belga ancora di più. L’impegno non manca mai e nemmeno gli spunti, come si nota in occasione del vantaggio. Peccato poi sparisca e non riesca a trovare la via del gol anche per merito di Maignan.

JOAQUIN CORREA 6 – Azione e assist illuminante per lo 0-1 di Brozovic. La sua partita inizia e finisce in un’azione. Bella eh ma pur sempre un’azione. Gli si può chiedere di più?

– Dal 64′ EDIN DZEKO 7 – Impiega circa tre minuti per andare in rete. Illude l’Inter che la rimonta sia possibile e invece non lo è ma non per colpa sua. Il suo ingresso in campo concide con il ritorno al calcio della squadra di Inzaghi. Il migliore.

Il voto in panchina – ALLENATORE

INZAGHI 5 – Il non-gioco dell’Inter tra lo 0-1 e il 3-1 è da studiare. Non solo da analizzare ma proprio da studiare. Perché non è accettabile. Non sembra avere le idee chiarissime, soprattutto con i cambi. Alibi finiti ora che il mercato è chiuso?

Le pagelle degli avversari: il Milan di Pioli

MILAN: Maignan 8; Calabria 6 (dall’84’ Kjaer SV), Kalulu 6, Tomori 5.5, Theo Hernandez 6; Bennacer 6.5, Tonali 7 (dall’84’ Pobega SV); Messias 6 (dal 73′ Saelemaekers 5.5), De Ketelaere 6 (dal 63′ Brahim Diaz 6.5), Rafael Leao 8; Giroud 7 (dal 73′ Origi 5). All. Pioli 7

IN PRECEDENZA – Vedi pagelle di Inter-Cremonese (Serie A).