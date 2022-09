Milan-Inter, Pioli si affida all’usato sicuro con una sola differenza! – Sky

Milan-Inter è il derby in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la quinta giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Pioli, che ha recuperato Origi (vedi articolo), va sull’usato sicuro con una sola novità. Di seguito le ultime di Di Stefano, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24

USATO SICURO – Milan-Inter è la partitissima in programma sabato alle ore 18.00 in un San Siro pienissimo. Stefano Pioli va verso l’usato sicuro con una sola novità rispetto alla scorsa stagione: «Si va verso il miglior undici perché forse cinque cambi nell’ultima partita sono stati troppi. Pioli va sull’usato sicuro con una sola novità rispetto alla formazione della scorsa stagione, vale a dire Charles De Ketelaere. Origi c’è ma parte della panchina, Ante Rebic non c’è così come Zlatan Ibrahimovic, Alessandro Florenzi e Rade Krunic. Al momento la squadra è libera e poi si trasferirà all’Hotel Melià».

MILAN (4-2-3-1) probabile formazione: Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, The Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Stefano Pioli