VIDEO – Milan-Inter, l’«epico duello» della Terra di Milano sta per iniziare!

Milan-Inter è una partita che non ha bisogno di presentazioni. Per il primo derby di Milano della stagione, in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro, il club nerazzurro ha lanciato un video motivazionale sui propri canali social

DUELLO – Milan-Inter è la super sfida della quinta giornata di Serie A, in programma sabato a San Siro alle ore 18.00 (QUI e QUI le ultime sulle scelte di Inzaghi e Pioli). Il club nerazzurro sui propri canali social accende la sfida presentando la prima stracittadina della stagione come un “epico duello”. Gli undici in campo diventano i protagonisti della Terra di Milano.

La vigilia di Milan-Inter si infiamma e l’attesa sale sempre di più.