Milan-Inter, Inzaghi ha un dubbio in attacco! Fascia sinistra affollata – Sky

Milan-Inter è il primo derby della stagione in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro, valevole per la quinta giornata di Serie A. Crescono le quotazioni di Bastoni mentre Inzaghi deve sciogliere due dubbi (QUI le dichiarazioni del tecnico interista in conferenza stampa)

TRE PRETENDENTI – Milan-Inter è tra le partite più attese della quinta giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 18.00 a San Siro. Matteo Barzaghi fa il punto in casa nerazzurra dopo le dichiarazioni di Simone Inzaghi in conferenza stampa: «Abbiamo capito quello che avevamo annusato, cioè che Bastoni si sta allenando in gruppo quindi crescono le probabilità di una sua presenza dal 1′. Il dubbio avanza di qualche metro perché sono in tre per un posto sulla fascia sinistra: Darmian, che fino a ieri era favorito, Gosens e Dimarco. Sulla fascia destra agirà Dumfries. A centrocampo nessun dubbio con Barella, Brozovic e Calhanoglu».

DUBBIO – Barzaghi prosegue parlando della probabile coppia d’attacco di Milan-Inter: «Davanti su Correa e Dzeko dobbiamo tenere il ballottaggio perché qui Inzaghi non ha dato alcuna indicazione, penso ci sia anche un po’ di pretattica. Lautaro Martinez punto fermo dell’attacco. Fosse una partita normale, Dzeko sarebbe in vantaggio ma il Tucu rientra di prepotenza perché Inzaghi ha vinto l’ultimo derby di Coppa Italia con Lautaro e Correa».