Milan-Inter, per Pioli un recupero in attacco: quattro gli indisponibili − Sky

Meno uno a Milan-Inter. Pioli, il quale ha già parlato in conferenza stampa (vedi articolo), recupera un giocatore in attacco. Oltre al lungodegente Ibrahimovic, anche altri tre indisponibili

LE ULTIME − Milan-Inter è il big-match della quinta giornata di campionato. Come mister Simone Inzaghi (vedi conferenza live) che ha ancora qualche dubbio di formazione (vedi articolo), anche Stefano Pioli dovrà fare i conti con qualche acciacco fisico ma ha anche qualche rientro importante. Come riporta Beppe Di Stefano di Sky Sport, in avanti recupera il solo Divock Origi che partirà però dalla panchina. Niente da fare invece per Ante Rebic che si aggiunge agli tre dell’infermeria rossonera: Rade Krunic, Alessandro Florenzi e Zlatan Ibrahimovic.