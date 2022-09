Milan-Inter, Bastoni da verificare: altri due ballottaggi in casa nerazzurra

Alcuni ballottaggi in corso in casa nerazzurra in vista del derby Milan Inter, ancora da verificare il difensore Alessandro Bastoni.

MILAN-INTER – Secondo quanto riportato da Sky Sport, è da verificare Alessandro Bastoni. Il difensore centrale ha avuto la febbre. Nel caso in cui non dovesse recuperare, al suo posto dovrebbe essere schierato Federico Dimarco. A centrocampo ballottaggio fra Matteo Darmian e Robin Gosens, con l’italiano per ora in vantaggio sul tedesco. In attacco sicuro Lautaro Martinez, accanto a lui Edin Dzeko o Joaquin Correa.

Fonte: Sport.Sky.it