Milan-Inter, senza Lukaku tocca agli attaccanti della scorsa stagione

L’Inter giocherà il derby col Milan senza Lukaku. Questo significa che a fare la differenza dovranno essere le punte della scorsa stagione. Che hanno qualcosa da farsi perdonare.

PROBLEMI IN ATTACCO – Nei derby della scorsa stagione l’Inter ha mostrato chiari problemi a concretizzare il gioco. Almeno in tre su quattro. L’unico in cui le cose sono andate bene è l’ultimo, il 3-0 di Coppa Italia. Per il resto un campionario di errori più o meno clamorosi. Che hanno pesantemente influenzato i risultati, e pure l’intero campionato possiamo dire. I responsabili hanno nomi e cognomi ben chiari, tra quelli rimasti: Dzeko, Lautaro Martinez e Correa. E proprio loro giocheranno la sfida col Milan di stasera.

NIENTE LUKAKU – Su quattro derby l’Inter ha segnato cinque gol. Di questi solo due hanno avuto la firma di una punta: del Toro Martinez, entrambi in Coppa Italia. Lukaku era l’uomo che con la sua sola presenza doveva cambiare la musica. Lui che col Milan ha sempre segnato ed era ovviamente il grande assente della stagione 2021-2022. Ma si è infortunato. Quindi l’Inter si trova a dover combattere coi fantasmi dello scorso anno senza il totem in attacco. Dzeko, Lautaro e Correa dovranno trovare quelle soluzioni che in tre derby su quattro nella stagione passata sono tanto mancate. Senza la coperta di Linus col numero novanta.