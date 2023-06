Manchester City-Inter, probabili formazioni Finale di Champions League: ecco le ultime novità

Manchester City-Inter finalmente è in arrivo, come da partita conclusiva in calendario. Questo l’ultimo atteso impegno stagionale nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 21:00 si affronteranno in Turchia, presso lo Stadio “Olimpico Ataturk” di Istanbul, per la Finale di UEFA Champions League. Inzaghi si prepara a sfidare Guardiola a quanto pare senza puntare sull’effetto sorpresa o fa pretattica? Ecco le probabili formazioni di Manchester City-Inter in Finale di Champions League 2022/23

MANCHESTER CITY (4-1-4-1): 31 Ederson; 2 Walker, 5 Stones, 3 Ruben Dias, 25 Akanji; 16 Rodri; 20 Bernardo Silva, 17 De Bruyne, 8 Gundogan ©, 10 Grealish; 9 Haaland.

A disposizione: 18 Ortega, 33 Carson; 4 Phillips, 6 Aké, 14 Laporte, 19 Julian Alvarez, 21 Sergio Gomez, 26 Mahrez, 32 Perrone, 47 Foden, 80 Palmer, 82 Lewis.

Allenatore: Pep Guardiola

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: –

Giocatori non registrati nella lista UEFA: Steffen; 22 B. Mendy.

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: Più che dubbio sul modulo, modulo dinamico per Guardiola, che ha scelto i quattro difensori in grado di passare alla linea a tre. Praticamente nessun dubbio dal 1′, visto che il Manchester City si presenterà a Istanbul con la formazione-tipo e la panchina al top.

Manchester City-Inter probabili formazioni in Finale di Champions League

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 22 Mkhitaryan, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 90 Lukaku.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 46 Zanotti, 47 Fontanarosa.

Giocatore non registrato nella lista UEFA: Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 45 V. Carboni, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Il ballottaggio tra Dzeko e Lukaku a quanto pare premierà proprio il grande ex di turno. Curiosità su chi inizierà a sinistra ma Dimarco sembra ancora in vantaggio su Gosens. In porta fiducia a Onana, quindi fascia di capitano a Lautaro Martinez. Brozovic in regia con Calhanoglu mezzala. Mkhitaryan recuperato ma solo in panchina, insieme a Skriniar e Correa.

