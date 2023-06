Manchester City pronto, difesa alta per disinnescare l’Inter! – TS

Guardiola elogia l’Inter e si prepara a contrastare la sua pericolosità schierando il Manchester City con una difesa a quattro. Di seguito l’analisi di Tuttosport sulla finale di Champions League di questa sera (vedi probabili formazioni).

DIFESA – Ieri pomeriggio, alla vigilia di Manchester City-Inter, si sono svolte le conferenze stampa e le rifiniture delle due squadre allo Stadio Olimpico di Ataturk. Per l’occasione i due allenatori delle rivali, finaliste in Champions League, si sono incrociati nello spogliatoio, scambiandosi un saluto in un clima di estrema serenità. Pep Guardiola, rilasciando le dichiarazioni ai giornalisti, si è mostrato sicuro del fatto proprio, sfoderando una serie dei suoi soliti ammiccamenti. Prima parlando della Champions League come un misto tra sogno e ossessione, poi elogiando l’Inter. In particolare, il tecnico del Manchester City ha evidenziato la bravura dei nerazzurri nel possesso palla e quella dei difensori nelle uscite, che favoriscono la creazione di diversi fronti d’attacco. Per questo, come spiega l’edizione odierna di Tuttosport, nella finale di Champions League di stasera, Guardiola risponderà alla squadra di Simone Inzaghi con la classifica difesa alta che caratterizza il Manchester City. Probabilmente, infatti, il club inglese giocherà con quattro difensori centrali naturali a dimostrare un particolare che l’Inter non dovrà ignorare. Il Manchester City attacca solo quando sicuro che il resto della squadra sia ben schierata per coprire eventuali ripartenze dell’avversario.

Fonte: Tuttosport – Roberto Gotta