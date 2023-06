Zazzaroni: «Inzaghi merita la finale, tifo per lui! Bella storia»

Zazzaroni tiferà per Simone Inzaghi, meno fortunato da calciatore rispetto il fratello ma che sta meritando tutto quello è riuscito a “conquistare”, fin qui, da allenatore. Oggi si giocherà una finale di Champions League contro il Manchester City di Pep Guardiola. Di seguito la sua analisi sul Corriere dello Sport.

IN FINALE – Ivan Zazzaroni ha elogiato così Simone Inzaghi, facendo un “paragone” con il fratello: «Con gli Inzaghi la vita e il calcio sono stati generosi e democratici, in un curioso gioco del destino e della fantasia: a Pippo hanno consegnato il talento del grande goleador, togliendo un po’ di fortuna all’allenatore; a Simone è toccato il contrario. Entrambi si sono meritati quello che si sono presi. Da calciatore, Simone ha vissuto momenti anche difficili, di irresolutezza. Non immaginavo che da una crisi personale potesse uscire un uomo compiuto e un tecnico vincente, la cui dote principale è l’autocontrollo, associato a una notevole determinazione. Arrivato sulla panchina della Lazio quasi per caso – era destinato alla Salernitana, soltanto il dietrofront di Bielsa gli aprì le porte della serie A – Simone non ha fatto questioni, ha lavorato ed è maturato molto in fretta. Anche all’Inter è stato la seconda opzione – Allegri la prima – ma ha dimostrato di essere una scelta centratissima. Tiferò per lui. Perché ha una bella storia semplice ed è un professionista».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni