Lukaku stanco dopo il Mondiale, salta il Real Betis? Oggi prima risposta – CdS

Sabato 17 dicembre, mentre la Croazia di Marcelo Brozovic giocherà la ‘finalina’ 3°/4° posto, l’Inter scenderà in campo in amichevole contro il Real Betis per testare, ancora una volta, la condizione fisica della squadra in vista della ripresa a gennaio contro il Napoli. E il vero interrogativo per la sfida con gli andalusi è se ci sarà o meno Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport, oggi arriverà una prima risposta riguardo il suo possibile impiego.

IN AMICHEVOLE – Romelu Lukaku ci sarà contro il Real Betis oppure no? Con ogni probabilità, una decisione definitiva sulla convocazione di Big Rom verrà presa oggi, alla vigilia della partenza per la Spagna. Si tratta di capire se sia meglio proseguire con gli allenamenti, oppure mettere minuti di partita nelle gambe del giocatore. In questi giorni le risposte in allenamento sono state confortanti. Ieri, per esempio, durante la doppia seduta Lukaku ha lavorato interamente con il resto della squadra, sia per le esercitazioni su forza e potenza all’interno della seduta del mattino sia per il lavoro più tecnico del pomeriggio. L’attaccante era particolarmente stanco, ma filtra ottimismo dalle risposte che sta dando il suo corpo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno