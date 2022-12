Dzeko certezza dell’Inter, Inzaghi lo prova in coppia con Lukaku – TS

Edin Dzeko poteva vestire la maglia dell’Inter già nell’era Conte. Ora Inzaghi se lo gode e lo prova in coppia con Lukaku.

CIGNO – Secondo quanto riporta Tuttosport, Antonio Conte voleva Edin Dzeko già nell’estate del 2019. Quell’estate in cui arrivò Romelu Lukaku e formò una gran coppia con Lautaro Martinez. L’ex tecnico nerazzurro pensava già al bosniaco, vicino ad arrivare anche l’estate successiva. Dzeko è ora l’unica certezza dell’attacco nerazzurro, l’unico risparmiato da Qatar 2022. Joaquin Correa era a un passo dalla convocazione, è stato fermato però per il problema al tendine del ginocchio sinistro.

DZEKO-LUKAKU – Il belga è tornato al lavoro per dimenticare il 2022. In testa ora c’è solo l’Inter e riprendersi ciò che aveva lasciato. Sabato contro il Betis non è detto che ci sia, Inzaghi potrebbe decidere di farlo lavorare ad Appiano. Nei prossimi impegni, il mister lo proverà in coppia con Dzeko. Contro il Napoli sono alte le probabilità che giochino loro due assieme, salvo mosse a sorpresa (Mkhitaryan?). I due hanno giocato solo 23 minuti a Lecce assieme. Da allora si sono dati il cambio alla seconda, alla terza giornata e poi il 29 ottobre contro la Sampdoria. Gennaio tra le mura amiche (vedi articolo), potrebbe essere il loro mese.

fonte: Tuttosport – Federico Masini