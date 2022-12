Inter a gennaio solo trasferte amiche, Supercoppa col Milan esclusa – TS

Alla ripresa l’Inter affronterà trasferte rimanendo sempre in Lombardia a gennaio. I nerazzurri dovranno andare a Monza e Cremona, due mete non troppo lontane da Milano.

CHILOMETRO ZERO – Esclusa la gara del 18 gennaio, dove l’Inter affronterà il Milan nella finale di Supercoppa Italiana a Riad, gennaio sorride ai nerazzurri. Come riporta Tuttosport, gli uomini di Simone Inzaghi resteranno infatti in Lombardia. Il calendario dell’Inter prevede 5 incontri a San Siro e 2 trasferte, Monza e Cremona. In casa ospiteranno in ordine: Napoli (4/10), Parma (Coppa Italia il 10/1), Verona (14/1), Empoli (23/1) e Milan (5/2). In caso di passaggio del turno contro gli emiliani, i nerazzurri affronteranno una tra Atalanta e Spezia. A San Siro, dato che si tratterà di uno scontro diretto e l’Inter in quanto detentrice del trofeo è la numero uno del tabellone.

VANTAGGIO – Una situazione che può dare un vantaggio a Inzaghi. Esclusa appunto la Supercoppa avrà un mese con la squadra al completo senza dover affrontare trasferte lunghe e insidiose. Un vantaggio da sfruttare per l’Inter, per riprendere meglio di come si è iniziato. L’obiettivo sarà vedere i benefici anche nel lungo periodo.

fonte: Tuttosport – Simone Togna