Brozovic, esito positivo dagli accertamenti ma paura Inter resta: la situazione – CdS

Gli esami strumentali effettuati ieri da Marcelo Brozovic con la sua Nazionale hanno escluso lesioni. Ottima notizia in casa Inter, anche se la preoccupazione resta con una finale terzo-quarto posto ancora da disputare. Di seguito le ultime dal ritiro della Croazia secondo il Corriere dello Sport.

PREOCCUPAZIONE RESTA – Nessuna lesione per Marcelo Brozovic, è quanto comunicato nel tardo pomeriggio di ieri dalla Federazione croata all’Inter. Così, in casa nerazzurra hanno potuto tirare un sospiro di sollievo dopo l’allarme. Nonostante però gli accertamenti abbiano dato esito positivo, la preoccupazione però resta in Viale della Liberazione. Sabato, il giorno prima della finale del Mondiale, si giocherà la finale 3°/4° posto tra Croazia e Marocco. Il timore, è che il fastidio avvertito da Brozovic sia comunque il segnale di una situazione a rischio: meglio, quindi, evitare forzature e risparmiargli la partita. Simone Inzaghi lo aspetta (integro) ad Appiano Gentile, per rimetterlo al centro della sua Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno