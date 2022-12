Dopo Skriniar toccherà a Bastoni: Inter pronta a blindarlo – TS

In difesa quello di Milan Skriniar non è l’unico rinnovo a cui sta pensando la società. Nei piani dell’Inter c’è anche il contratto di Alessandro Bastoni.

RINNOVO – Entro la fine dell’anno, l’Inter ha in programma di vedere gli agenti di Alessandro Bastoni. Difesa da rinnovare, con i contratti di Milan Skriniar e Stefan De Vrij in scadenza a giugno. Quello del difensore italiano scadrà invece nel 2024. Come riporta Tuttosport, Bastoni è interessato a proseguire in nerazzurro, aspettando un’offerta congrua al giocatore che è diventato. Al momento percepisce 2,8 milioni a stagione. L’obiettivo sarebbe uno stipendio come quello di Nicolò Barella che parte da più di 4 milioni come parte fissa.

IMPORTANZA – In estate era stato cercato da diversi club. Si era parlato di forte interesse da parte del Tottenham di Antonio Conte. Bastoni ha manifestato il suo amore verso la maglia. Secondo il quotidiano, la faccenda può averlo comunque scombussolato, ed essere tra le cause di un inizio al di sotto delle aspettative. La società deve ora dimostrare al difensore la sua importanza all’interno della rosa. Il ragazzo è consapevole di quanto potrebbe guadagnare all’estero. Non si aspetta che quelle offerte vengano pareggiate, ma nemmeno di accontentarsi della metà di ciò che potrebbe ricevere.

fonte: Tuttosport – Simone Togna