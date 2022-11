Lukaku, niente Juventus e attesa per gli esami: le sensazioni per Atalanta-Inter – TS

Lukaku salterà anche Juventus-Inter di domani ed è da valutare la sua presenza per le ultime due partite del 2022, Bologna e Atalanta. Tuttosport fa il punto sui nuovi esami che l’attaccante dovrà sostenere.

CONGELATO – Al momento non è ancora possibile stabilire con certezza quando tornerà Romelu Lukaku. A inizio settimana l’attaccante è tornato in Belgio, dopo il nuovo infortunio che lo ha bloccato contro la Sampdoria. L’obiettivo è riavere Lukaku almeno per Atalanta-Inter, l’ultima partita prima dei Mondiali, ma per Tuttosport la strada è in salita. Il risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra non gli dà tregua, anche perché si tratta di una ricaduta. Lukaku spera di poterci essere a Bergamo, all’inizio della prossima settimana se ne saprà di più con dei nuovi esami ma a oggi è più probabile rivederlo direttamente il 4 gennaio col Napoli.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna