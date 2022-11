Juventus-Inter, vendita biglietti non spedita: Allianz Stadium non sold out – TS

Nonostante sia una partita di cartello, e l’Allianz Stadium non abbia certo le dimensioni del Meazza, alla vigilia di Juventus-Inter non c’è ancora il tutto esaurito. Tuttosport aggiorna sulla vendita dei biglietti per il derby d’Italia.

ANCORA QUALCHE POSTO – La vendita dei biglietti per Juventus-Inter è ancora in corso. Nonostante il valore della partita – al momento – niente sold out all’Allianz Stadium per il derby d’Italia. Tuttosport comunica come siano tuttora disponibili alcune centinaia di tagliandi, peraltro in più settori: tutte le tribune e la Curva Nord. Lo stadio di Torino ha una capienza massima di 41.507 spettatori, al momento non raggiunta. Da ricordare, inoltre, che già dalle scorse settimane la Curva Nord (dell’Inter) aveva annunciato che avrebbe saltato la partita con la Juventus in settore ospiti proprio per problematiche legate ai biglietti (vedi articolo).

Fonte: Tuttosport