Juventus-Inter, per Inzaghi un solo ballottaggio: formazione con i big – CdS

Vigilia di Juventus-Inter e le indicazioni di formazione cominciano a farsi sempre più delineate. Secondo il Corriere dello Sport resta solo un dubbio per Inzaghi in vista del derby d’Italia.

LE PREFERENZE – Simone Inzaghi si affida pressoché ai migliori per Juventus-Inter. Con Romelu Lukaku ancora fuori (vedi articolo) e Marcelo Brozovic che torna fra i convocati ma solo in panchina (vedi articolo) scelte già fatte in attacco e a centrocampo. Davanti la coppia formata da Lautaro Martinez ed Edin Dzeko, con quest’ultimo che rileva l’ancora poco convincente Joaquin Correa. Davanti alla difesa nessun dubbio su Hakan Calhanoglu, in gol con l’Inter nelle ultime due contro la Juventus fra Serie A e finale di Coppa Italia nella scorsa stagione. Come interni Henrikh Mkhitaryan a sinistra e Nicolò Barella a destra. Per il Corriere dello Sport scelte anche in fascia, dove tornano Federico Dimarco e Denzel Dumfries rispetto al Bayern Monaco dove avevano giocato Robin Gosens e Raoul Bellanova. Il quotidiano di Roma dà come unico dubbio quello del centrale di difesa, con Francesco Acerbi favorito su Stefan de Vrij. Le altre due maglie davanti ad André Onana andranno a Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Juventus-Inter, secondo il Corriere dello Sport: Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport