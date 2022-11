Juventus-Inter, Miretti arma tattica di Allegri? Possibile anche in due casi – TS

Occhio alle quotazioni di Miretti in casa Juventus per la partita con l’Inter. Allegri sta studiando l’inserimento del classe 2003, come informa Tuttosport oggi in edicola.

LA SCELTA – Per Juventus-Inter si potrebbe vedere Massimiliano Allegri quasi a specchio, ossia col 3-5-1-1. Le difficoltà in attacco (vedi articolo) lasciano il tecnico bianconero scoperto in quel settore, con Arkadiusz Milik che potrebbe giocare unica punta. Nel caso sarebbe Fabio Miretti l’arma tattica, da trequartista, come già avvenuto nella sconfitta di mercoledì in Champions League contro il PSG. La presenza del classe 2003 dipenderà molto da Marcelo Brozovic, anche se la sensazione al momento è che il numero 77 nerazzurro riprenderà dalla panchina (vedi articolo). Col croato Miretti andrebbe a bloccare la fonte del gioco dell’Inter, con Hakan Calhanoglu davanti alla difesa potrebbe essere lo stesso inserito tra le linee per completare la formazione della Juventus.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo