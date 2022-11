Brozovic OK per Juventus-Inter, ma Inzaghi ha altre idee! Il piano – CdS

Brozovic, come raccontato nella giornata di ieri (vedi articolo), è recuperato per Juventus-Inter di domani. Il Corriere dello Sport dà però un’altra intenzione di Inzaghi in vista del derby d’Italia.

ALTRA SCELTA – Dopo quasi un mese e mezzo si rivede Marcelo Brozovic. Il derby d’Italia Juventus-Inter di domani segnerà il ritorno fra i convocati del numero 77, assente da Udinese-Inter del 18 settembre complice un infortunio accusato con la Croazia una settimana dopo. Per il Corriere dello Sport non ci sarà però subito una maglia da titolare: Simone Inzaghi ha intenzione di reinserirlo gradualmente. Toccherà a Hakan Calhanoglu giocare davanti alla difesa, come avvenuto pressoché sempre in questi quaranta giorni di assenza. Una scelta che proseguirà anche contro Bologna e Atalanta, perché l’idea del tecnico è di non modificare l’assetto che ha fatto bene nell’ultimo mese prima della sosta per i Mondiali. Non è – ovviamente – una bocciatura per Brozovic, che deve per forza di cose ritrovare la condizione migliore dopo il lungo stop. Calhanoglu ha dato garanzie, dalla partita col Barcellona in poi, che possono permettere al suo compagno di reparto di riprendersi al 100% (più per la Croazia, che per l’Inter nell’immediato…). E c’è da ricordare che Calhanoglu (con Brozovic in campo) ha deciso l’ultimo Juventus-Inter di Serie A (vedi highlights).

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno