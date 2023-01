Lukaku di nuovo titolare in Monza-Inter! Doppia valutazione Inzaghi – CdS

Lukaku sarà di nuovo titolare oggi in Monza-Inter: due volte di fila gli era capitato solo nelle prime due giornate. Il Corriere dello Sport spiega perché Inzaghi stasera sceglierà ancora il numero 90.

DI NUOVO IN CAMPO – Monza-Inter sarà, come il Napoli, la partita di Romelu Lukaku. Ne è sicuro il Corriere dello Sport, che vede l’attaccante belga pronto ad avere la seconda maglia da titolare in tre giorni. Le motivazioni di Simone Inzaghi sono due: la prima è che contro il Napoli si è visto un giocatore già in grado di mettere in difficoltà le difese avversarie, pur non essendo al meglio della condizione, la seconda è perché la forma ideale la può ottenere proprio giocando. Non dovrebbe fare novanta minuti, ma è preferibile farlo partire dall’inizio anziché subentrare. A Inzaghi serve avere Lukaku per proseguire nel tentativo di rimonta, al numero 90 serve una seconda parte di stagione per rilanciarsi e ottenere una nuova intesa fra Inter e Chelsea per restare. Con lui più probabile Edin Dzeko di Lautaro Martinez, come avvenuto contro il Napoli. Il bosniaco è in vantaggio per il momento realizzativo, ma il Toro non è escluso a prescindere anche se parte indietro alla coppia Dzeko-Lukaku.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno