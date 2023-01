Il Monza di Palladino ha idee dirette e punta sulla forma di Carlos Augusto

Palladino ha saputo raddrizzare la stagione del Monza. Il tecnico ha impostato un 3-4-2-1 che sa alternare possesso basso ad attacchi diretti. E ha in Carlos Augusto una delle rivelazioni della stagione.

TATTICA – Raffaele Palladino in quanto allievo di Gasperini ne condivide modulo e principi di calcio. Lo schema di riferimento è il 3-4-3, concretizzato in un 3-4-2-1 con un attacco molto dinamico, fluido, senza punti di riferimento. L’idea di calcio è verticale dalla metà campo in su e ricerca il pressing uomo su uomo e il recupero palla alto. Negli spazi la squadra si esalta. Ma attenzione, non per questo il Monza rinuncia al possesso, spesso intessuto tra difensori e mediani. Il gioco sfrutta molto le fasce, con una predilezione per la sinistra.

STATISTICHE – Il Monza è la terza squadra in Serie A per possesso palla, addirittura la seconda dietro solo al Napoli quando gioca in casa. I 17 gol segnati valgono il quintultimo attacco del campionato. E anche la difesa non va meglio: i 23 gol subiti valgono anche qui la quintultima difesa. Di questi 19 da azione manovrata, il terzo peggior dato in A. Il gioco punta a produrre cross: gli uomini di Palladino sono quarti per cross a partita.

DETTAGLI – Armando Izzo è il miglior giocatore del Monza per rendimento secondo i rating di WhoScored e il referente della difesa. Schierato sia a destra che a sinistra, quinto per passaggi medi, quarto per lanci lunghi, primo per contrasti, secondo per intercetti, terzo per spazzate. Con lui la difesa ha tutta un’altra tenuta. Se Stefano Sensi era la scintilla di qualità della mediana, Nicolò Rovella rappresenta l’elemento più solido e continuo. Ma entrambi non ci saranno in Monza-Inter (vedi convocati). Rovella è secondo in tutta la Serie A per km percorsi, primo per passaggi medi con 65,1, primo per passaggi chiave, secondo per lanci lunghi. L’esterno sinistro Carlos Augusto è una delle rivelazioni della stagione. Terzo secondo i rating di WhoScored, autore di 4 gol (miglior marcatore) e un assist, primo per dribbling, secondo per tiri a partita.