Lecce, riposo come l’Inter: poi subito in campo per l’ultima amichevole

Come per l’Inter, giorno di riposo per il Lecce che oggi non scenderà in campo per il consueto allenamento.

RIPOSO – Dopo l’amichevole con il Francavilla e l’allenamento di ieri, oggi il Lecce proprio come l’Inter non scenderà in campo per l’allenamento odierno. La squadra ritornerà ad allenarsi lunedì per preparare l’ultima amichevole in programma contro il Parma giorno 19 luglio alle 20:30 allo Stadio Tardini. L’Inter, invece, tornerà ad Appiano Gentile direttamente martedì.

Fonte: uslecce.it