Inter, Serie A sempre più vicina: contro il Lione più di un semplice test

Bilancio positivo per l’Inter nelle amichevoli di questo pre-campionato. La Serie A si avvicina e dopo l’ultimo stop con il Lens, adesso è tempo di risposte importanti.

CAMPIONATO VICINO – L’Inter è a tre vittorie nelle amichevoli contro Milanese (10-0), Lugano (4-1) e Novara (8-1), oltre il pari contro il Monaco (2-2) e la sconfitta contro il Lens. La Serie A comincia tra tre settimane (start sabato 13 luglio contro il Lecce) e ora è tempo di risposte importanti. Simone Inzaghi avrà a disposizione ancora due test importanti contro Lione e Villareal per cominciare a provare la formazione “tipo” con i titolari. Sarà importante il rientro di Milan Skriniar, ma anche il recupero di Robin Gosens sulla fascia sinistra. Quest’anno il tedesco è chiamato a sostituire Ivan Perisic, con qualità diverse ma la spinta offensiva dovrà essere la stessa. Intanto contro il Lione sabato a Cesena ci sarà una cornice di pubblico importante in un Orogel Stadium già pieno per oltre il 50% della sua capienza.