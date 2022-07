Mertens, spunta l’ipotesi Inter. Il belga profilo giusto per due motivi

L’Inter starebbe pensando a Dries Mertens, ormai ufficialmente ex attaccante del Napoli. Prima però i nerazzurri dovranno risolvere un caso.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, Dries Mertens, ufficialmente ex attaccante del Napoli, sta cercando una nuova squadra. Maurizio Sarri lo vorrebbe alla Lazio, ma Claudio Lotito è scettico. Così per il giocatore potrebbe spuntare nuovamente l’ipotesi Inter. Già due anni fa il club nerazzurro si era fatto avanti, ma allora l’attaccante disse no. Ora però il belga potrebbe dare una risposta diversa. La società meneghina starebbe cercando una seconda punta, ma prima dovranno salutare Alexis Sanchez. Mertens potrebbe essere il profilo giusto in quanto è a parametro zero e avrebbe un ingaggio alla portata delle casse di Suning. Come detto però, prima si dovrebbe risolvere il caso del cileno.

Fonte: SportMediaset.it