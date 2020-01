Lecce-Inter, ultima battaglia prima degli acquisti. Col grande ritorno

Lecce-Inter è una delle tre partite delle ore 15 per la ventesima giornata di Serie A, con Bologna-Verona e Brescia-Cagliari. Inizia dal Via del Mare il girone di ritorno dei nerazzurri, ancora senza nuovi acquisti ma con un ritorno certo positivo.

GIRO DI BOA – Dopo il pareggio con l’Atalanta e la vittoria in Coppa Italia sul Cagliari con Lecce-Inter riprende il campionato. Per la squadra di Antonio Conte, che torna nella sua terra (è leccese di nascita e formazione calcistica), c’è da ritrovare i tre punti, per mettere pressione sulla Juventus e tenere a distanza la Lazio. Sarà una battaglia, perché il Lecce pur senza aver mai vinto al Via del Mare in questa Serie A ha spesso creato problemi anche alle big (coi bianconeri ha fatto 1-1 a ottobre). Il 4-0 dell’andata è da dimenticare, perché la partita odierna si preannuncia molto più difficile del debutto del 26 agosto. In settimana si è discusso tanto di mercato, ma ora l’obiettivo è soltanto uno: il campo, per la vittoria.

SENZA NUOVI – Ashley Young dovrà aspettare per l’esordio. L’inglese non farà parte di Lecce-Inter, non essendo ancora pronto, come lui fuori Matteo Politano (non c’è da spiegare il motivo) e Matias Vecino, entrato nei discorsi di mercato un po’ a sorpresa. C’è attesa per il colpaccio Christian Eriksen, ma il centrocampo ritrova i big. Marcelo Brozovic, Nicolò Barella e Stefano Sensi saranno finalmente tutti e tre titolari: non capitava dal 6 ottobre contro la Juventus. Lecce con alcuni dubbi in difesa, Fabio Liverani deve scegliere soprattutto in fascia (vedi articolo). Su Inter-News.it lungo tutto l’arco della giornata verranno pubblicate le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 13.30 inizierà l’avvicinamento vero e proprio a Lecce-Inter con le interviste e le formazioni ufficiali prima del live della partita, visibile su Sky Sport.